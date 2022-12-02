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В Керченском проливе второй раз за день приостановили паромное сообщение

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kerchenskom-prolive-vtoroj-raz-za-den-priostanovili-paromnoe-soobshhenie
В Керченском проливе второй раз за день приостановили паромное сообщение
Фото ajs1980518, pixabay.com

Паромное сообщение в Керченском проливе временно приостановили 2 декабря с 18:00. Ветер усилился до 17 м/с, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Работу Керченской паромной переправы 2 декабря остановили с 5:50 из-за усиления ветра. Однако днем паромы продолжили выполнять рейсы между Краснодарским краем и Крымом. На линию вышли «Мария» и «Лаврентий».

Всего с 9 октября по 2 декабря паромы перевезли через Керченский пролив 40 тыс. 93 пассажиров, 26 тыс. 867 автомобилей и 3 тыс. 119 железнодорожных вагонов. Всего паромы выполнили почти 900 рейсов.

По прогнозу Росгидромета, в Керченском проливе до 21:00 2 декабря сохранится восточный ветер 12-15 м/с, высота волн — 0,7-1,2 м.

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