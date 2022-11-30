В очереди на Керченскую переправу скопилось 265 автомобилей
Общество
30.11.2022 11:58
На перехватывающей парковке в поселке Ильич ожидают 265 машин. В их числе 125 большегрузов с продуктами и товарами первой необходимости.
На стояке имеется пункт обогрева и все необходимое для водителей и пассажиров. Организовали дежурство волонтеров.
При необходимости автомобили могут принять площадки возле станицы Старотитаровской и в порту Кавказ. В настоящее время машин на них нет. Остальные накопительные стоянки находятся в резерве.
С улучшением погодных условий паромы возобновят работу, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Керченская переправа 30 ноября остается закрытой из-за сильного ветра. В Керченском проливе действует штормовое предупреждение.
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