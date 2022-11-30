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Керченская переправа остается закрытой из-за сильного ветра

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kerchenskaya-pereprava-ostaetsya-zakrytoj-iz-za-silnogo-vetra
Керченская переправа остается закрытой из-за сильного ветра
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

На Керченской паромной переправе продолжают действовать ограничения перевозок. Об этом сообщили утром 30 ноября.

В Керченском проливе действует штормовое предупреждение.

«Ввиду неблагоприятных погодных условий в период с 29 по 30 ноября паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществлялись», — сообщает пресс-служба Минтранса РФ в Telegram.

По прогнозу Росгидромета, до вечера 30 ноября в Керченском проливе сохранится восточный, северо-восточный ветер до 12-17 м/с. Местами порывы будут достигать до 20 м/с. Осадков не ожидается, видимость хорошая. Волнение моря — 70-120 см. Температура воздуха днем составит от +6 °С  до +8 °С, температура морской воды — от +9 °С до +10 °С.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работу Керченской переправы 29 ноября временно приостановили из-за усиления ветра.

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