Работу Керченской переправы временно приостановили из-за усиления ветра

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом сообщили утром 29 ноября.

Причиной временной приостановки работы паромов на Керченской переправе стало усиление ветра до 18 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Керченском проливе 28 ноября объявили штормовое предупреждение, но переправа продолжала работу в штатном режиме.