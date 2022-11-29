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Работу Керченской переправы временно приостановили из-за усиления ветра

Происшествия
29.11.2022 07:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabotu-kerchenskoj-perepravy-vremenno-priostanovili-iz-za-usileniya-vetra
Работу Керченской переправы временно приостановили из-за усиления ветра
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом сообщили утром 29 ноября.

Причиной временной приостановки работы паромов на Керченской переправе стало усиление ветра до 18 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Керченском проливе 28 ноября объявили штормовое предупреждение, но переправа продолжала работу в штатном режиме.

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