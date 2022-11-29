Работу Керченской переправы временно приостановили из-за усиления ветра
Происшествия
29.11.2022 07:22
Об этом сообщили утром 29 ноября.
Причиной временной приостановки работы паромов на Керченской переправе стало усиление ветра до 18 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Керченском проливе 28 ноября объявили штормовое предупреждение, но переправа продолжала работу в штатном режиме.
Популярные новости
- Как экологично утилизировать мусор?
- Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
- В реке Кубань нашли тело неизвестной женщины в красной футболке и джинсах
- ВЦИОМ: треть россиян не употребляет алкоголь
- «Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
- В Краснодаре возле дома купца Лихацкого обустроят прогулочную зону