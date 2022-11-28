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В Керченском проливе 28 ноября действует штормовое предупреждение

Общество
28.11.2022 10:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kerchenskom-prolive-28-noyabrya-dejstvuet-shtormovoe-preduprezhdenie
В Керченском проливе 28 ноября действует штормовое предупреждение
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Несмотря на штормовое предупреждение, Керченская паромная переправа продолжает работу в штатном режиме.

По данным на 7:00, через пролив в обе стороны перевезли 39 тыс. 335 пассажиров, 26 тыс. 187 автомобилей и 3 тыс. 89 ж/д вагонов. Паромы, работающие на линии, выполнили 874 рейса.

По прогнозу Росгидромета, ожидается северо-восточный, восточный ветер 6-11 м/с, со второй половины дня — 12-15 м/с. Днем видимость хорошая, существенных осадков не ожидается, высота волн 10-60 см, во второй половине дня — 30-80 см. Воздух прогреется до +8…10°С, температура морской воды — +10…11°С, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Читайте также: паромы перевезли через Керченский пролив почти 24,7 тыс. автомобилей.

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