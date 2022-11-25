Паромы перевезли через Керченский пролив почти 24,7 тыс. автомобилей

Фото пресс-службы Минтранса РФ

Керченская паромная переправа возобновила работу после теракта на Крымском мосту 9 октября.

По данным на 7:00 25 ноября, через пролив в обе стороны перевезли 37 тыс. 681 пассажира, 24 тыс. 692 автомобиля и 2 тыс. 775 ж/д вагонов.

Семь паромов, работающих на линии, выполнили 815 рейсов.

В Керченском проливе утром действует предупреждение о тумане, видимость 500 м — 1 тыс. м. По прогнозу Росгидромета, ожидается восточный, юго-восточный ветер 6-11 м/с, местами кратковременный дождь. Днем видимость хорошая, высота волн 20-70 см. Днем воздух прогреется до +12…14 °С, температура морской воды — +12…13 °С, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

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