Через Керченский пролив перевезли более 37,1 тыс. пассажиров и 24,2 тыс. автомобилей

Фото пресс-службы Минтранса РФ

Керченская паромная переправа возобновила работу с 9 октября после теракта на Крымском мосту.

По данным на 7:00 24 ноября, через пролив в обе стороны перевезли 37 тыс. 114 пассажиров, 24 тыс. 277 автомобилей и 2 тыс. 622 ж/д вагонов.

Семь паромов, работающих на линии, совокупно выполнили 793 рейса.

По прогнозу Росгидромета, погода для судоходства благоприятная, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Ожидается юго-восточный ветер 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Видимость хорошая, без осадков. Высота волн 30-80 см. Днем воздух прогреется до +14…16 °С, температура морской воды — +11…12 °С, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

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