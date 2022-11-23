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Через Керченскую переправу перевезли уже более 36,5 тыс. пассажиров

Общество
23.11.2022 09:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/cherez-kerchenskuyu-perepravu-perevezli-uzhe-bolee-36-5-tys-passazhirov
Через Керченскую переправу перевезли уже более 36,5 тыс. пассажиров

В Керченском проливе 23 ноября будет благоприятная для судоходства погода.

По данным Минтранса РФ, с начала работы паромной переправы через пролив перевезли 36 тыс. 577 пассажиров, 23 тыс. 753 автомобилей и 2 тыс. 469 вагонов. На линии работают 7 паромов, они выполнили 775 рейсов.

По данным синоптиков, действующих штормовых предупреждений 23 ноября в Керченском проливе нет. Днем будет дуть юго-восточный ветер 3-8 м/с, высота волн — 30-80 см. Осадков не ожидается, видимость хорошая, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

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