В очереди на Керченскую переправу скопились 364 грузовика
Общество
06.12.2022 13:07
Из-за действующего со 2 декабря в районе Керченского пролива штормового предупреждения очередь на Керченскую паромную переправу увеличивается.
По данным на 6 декабря, на перехватывающей парковке в поселке Ильич ожидают погрузки на паром 364 автомобиля — в основном это грузовики с продуктами и товарами первой необходимости.
На парковке дежурят волонтеры. Для водителей и пассажиров с 10:00 до 22:00 работает столовая, есть пункт обогрева. При необходимости большегрузы готовы принять другие накопительные парковки. Сейчас на них машин нет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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