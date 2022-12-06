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В очереди на Керченскую переправу скопились 364 грузовика

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-skopilis-364-gruzovika
В очереди на Керченскую переправу скопились 364 грузовика
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Из-за действующего со 2 декабря в районе Керченского пролива штормового предупреждения очередь на Керченскую паромную переправу увеличивается.

По данным на 6 декабря, на перехватывающей парковке в поселке Ильич ожидают погрузки на паром 364 автомобиля — в основном это грузовики с продуктами и товарами первой необходимости.

На парковке дежурят волонтеры. Для водителей и пассажиров с 10:00 до 22:00 работает столовая, есть пункт обогрева. При необходимости большегрузы готовы принять другие накопительные парковки. Сейчас на них машин нет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Керченской переправе 6 декабря возобновили работу двух паромов.

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