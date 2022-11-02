В очереди на Керченскую переправу находятся 320 грузовиков

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным на 2 ноября, очереди на паром ожидают 320 грузовиков со скоропортящимися продуктами и товарами первой необходимости.

Сообщается, что волонтеры продолжают работать на перехватывающих стоянках в Темрюкском и Славянском районах. Там для водителей большегрузов организовали бесплатное горячее питание и пункты обогрева.

На Кубани с 27 ноября действовует ограничение проезда к Керченской паромной переправе. Грузовики с неприоритетными грузами отправляются в Крым по альтернативному маршруту. Правила и условия разъясняют водителям на десяти постах ДПС.

Кроме того, груз в Крым можно отправить по железной дороге. С инструкцией можно ознакомиться по ссылке. Также действует круглосуточная горячая линия РЖД 8-800-775-40-12, сообщили в пресс-службеа администрации Краснодарского края.

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