В очереди на Керченскую переправу находятся 320 грузовиков
По данным на 2 ноября, очереди на паром ожидают 320 грузовиков со скоропортящимися продуктами и товарами первой необходимости.
Сообщается, что волонтеры продолжают работать на перехватывающих стоянках в Темрюкском и Славянском районах. Там для водителей большегрузов организовали бесплатное горячее питание и пункты обогрева.
На Кубани с 27 ноября действовует ограничение проезда к Керченской паромной переправе. Грузовики с неприоритетными грузами отправляются в Крым по альтернативному маршруту. Правила и условия разъясняют водителям на десяти постах ДПС.
Кроме того, груз в Крым можно отправить по железной дороге. С инструкцией можно ознакомиться по ссылке. Также действует круглосуточная горячая линия РЖД 8-800-775-40-12, сообщили в пресс-службеа администрации Краснодарского края.
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