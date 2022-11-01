Через Керченскую переправу уже перевезли более 23,5 тыс. пассажиров
Общество
01.11.2022 10:46
В Керченском проливе 1 ноября действует штормовое предупреждение.
По данным Минтранса РФ на 7:00 1 ноября, через Керченский пролив паромами уже перевезли 23 тыс. 528 пассажиров, 12 тыс. 718 автомобилей и 552 ж/д вагона. На линии работаю 7 паромов, они выполнили 390 рейсов в обе стороны.
По данным синоптиков, в проливе дует северо-западный ветер 12-17 м/с. Высота волн достигает 70 см. Шторм сохранится до вечера 2 ноября, сообщает Минтранс РФ в Telegram.
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