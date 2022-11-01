Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Через Керченскую переправу уже перевезли более 23,5 тыс. пассажиров

Общество
01.11.2022 10:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/cherez-kerchenskuyu-perepravu-uzhe-perevezli-bolee-23-5-tys-passazhirov
Через Керченскую переправу уже перевезли более 23,5 тыс. пассажиров

В Керченском проливе 1 ноября действует штормовое предупреждение.

По данным Минтранса РФ на 7:00 1 ноября, через Керченский пролив паромами уже перевезли 23 тыс. 528 пассажиров, 12 тыс. 718 автомобилей и 552 ж/д вагона. На линии работаю 7 паромов, они выполнили 390 рейсов в обе стороны.

По данным синоптиков, в проливе дует северо-западный ветер 12-17 м/с. Высота волн достигает 70 см. Шторм сохранится до вечера 2 ноября, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

Читайте также: дорогу для большегрузов на Крымском мосту откроют не раньше 1 декабря.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В аэропорту Сочи опровергли информацию об очередях и угрозе безопасности пассажиров
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Телеканал «Кубань 24» стал вторым среди самых цитируемых СМИ Краснодарского края
  6. Реки и фонтаны на улицах: Сочи «поплыл» после вечернего дождя
Прямой эфир
Мы в соцсетях