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В очереди на Керченскую переправу находятся 315 машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-nahodyatsya-315-mashin
В очереди на Керченскую переправу находятся 315 машин
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным краевого оперштаба, на перехватывающей парковке в поселке Ильич Темрюкского района утром 14 декабря очереди на паром ждали 315 грузовиком.

Водителям автомобилей выдают пропуска для погрузки на паромы. На парковке работают столовая и пункт обогрева, а также дежурят волонтеры.

За последние сутки паромы «Лаврентий», «Мария», «Керченский-2» и «Ейск» перевезли в Крым более 200 грузовиков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: более 44 тыс. пассажиров перевезли через Керченский пролив.

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