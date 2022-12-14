Более 44 тыс. пассажиров перевезли через Керченский пролив
Общество
14.12.2022 10:21
Действующих штормовых предупреждений 14 декабря в Керченском проливе нет.
По данным Минтранса РФ, с начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 14 декабря через пролив в обе стороны перевезли 44 тыс. 222 пассажира, 30 тыс. 461 автомобиль и 3 тыс. 477 ж/д вагонов. Паромы выполнили 1 тыс. 31 рейс.
По данным синоптиков, в проливе 14 декабря ожидается северный и северо-восточный ветер 5-10 м/с. Осадков не прогнозируется, сообщает Минтранс РФ Telegram.
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