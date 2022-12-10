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С 11 декабря на Крымском мосту запретят проезд автомобилям грузоподъемностью более 1,5 тонн

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-11-dekabrya-na-krymskom-mostu-zapretyat-proezd-avtomobilyam-gruzopodemnostyu-bolee-1-5-tonn
С 11 декабря на Крымском мосту запретят проезд автомобилям грузоподъемностью более 1,5 тонн
Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

Транспортным средствам с грузоподъемностью более 1,5 т. запретят проезд по Крымскому мосту с 0:00 11 декабря — в ночь с воскресенья на понедельник. Ограничения коснутся и автомобилей «Газель».

«При пересечении Керченского пролива водителям данных автомобилей следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой», — говорится в сообщении пресс-службы Росавтодора.

Об отмене временных ограничений на Крымском мосту сообщат дополнительно. Движение легковых автомобилей и автобусов между Краснодарским крае и Крымом сохранится в обычном режиме.

Читайте также: очередь на Керченскую переправу в Темрюкском районе сократилась до 184 грузовиков.

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