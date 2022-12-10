Очередь на Керченскую переправу в Темрюкском районе сократилась до 184 грузовиков
Общество
10.12.2022 14:11
По данным на 10 декабря, на перехватывающей парковке в поселке Ильич переправы в Крым ожидают 184 грузовых автомобиля. 8 декабря на ней находилось 270 грузовиков.
За прошедшие сутки в порт Кавказ отправили 171 грузовой автомобиль. Всего с 8 октября паромы перевезли через Керченский пролив 12 тыс. 477 автомобилей.
На перехватывающей парковке в Ильиче для водителей с 10:00 до 22:00 работает столовая, есть пункт обогрева. Также работают волонтеры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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