Очередь на Керченскую переправу в Темрюкском районе сократилась до 184 грузовиков

По данным на 10 декабря, на перехватывающей парковке в поселке Ильич переправы в Крым ожидают 184 грузовых автомобиля. 8 декабря на ней находилось 270 грузовиков.

За прошедшие сутки в порт Кавказ отправили 171 грузовой автомобиль. Всего с 8 октября паромы перевезли через Керченский пролив 12 тыс. 477 автомобилей.

На перехватывающей парковке в Ильиче для водителей с 10:00 до 22:00 работает столовая, есть пункт обогрева. Также работают волонтеры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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