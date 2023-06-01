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В очереди на Керченскую переправу на Кубани стоят 156 грузовиков

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-na-kubani-stoyat-156-gruzovikov
В очереди на Керченскую переправу на Кубани стоят 156 грузовиков
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За прошедшие сутки паром «Мария» перевез в Крым 232 автомобиля и около 300 пассажиров.

С утра 1 июня на стоянке в поселке Ильич в Темрюкском районе погрузки на паром ожидали 156 грузовиков.

С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября через Керченский пролив в обе стороны перевезли почти 160,6 тыс. пассажиров, 129,4 тыс. автомобилей и более 16,3 тыс. вагонов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Керченской переправе временно прекратил работу паром «Лаврентий», его вернут на линию к 1 июня.

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