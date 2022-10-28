В очереди на Керченскую паромную переправу стоят более 800 грузовиков
Общество
28.10.2022 14:20
На Кубани продолжают работать перехватывающие парковки для ожидающих очередь большегрузов.
По данным на 28 октября, в Краснодарском крае своей очереди на паром ожидают более 800 грузовых автомобилей. Это машины, которые прибыли на перехватывающие стоянки и вставшие в электронную очередь до 27 октября.
Кроме того, в очереди стоят фуры, которые везут в Крым приоритетные грузы. Все остальные грузовики отправляют через Таганрог или отправляют содержимое по железной дороге, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: через Керченскую паромную переправу перевезли почти 21,5 тыс. пассажиров.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Новороссийске молодая косуля застряла между валунов на пляже
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России