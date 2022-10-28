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В очереди на Керченскую паромную переправу стоят более 800 грузовиков

Общество
28.10.2022 14:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ocheredi-na-kerchenskuyu-paromnuyu-perepravu-stoyat-bolee-800-gruzovikov
В очереди на Керченскую паромную переправу стоят более 800 грузовиков
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани продолжают работать перехватывающие парковки для ожидающих очередь большегрузов.

По данным на 28 октября, в Краснодарском крае своей очереди на паром ожидают более 800 грузовых автомобилей. Это машины, которые прибыли на перехватывающие стоянки и вставшие в электронную очередь до 27 октября.

Кроме того, в очереди стоят фуры, которые везут в Крым приоритетные грузы. Все остальные грузовики отправляют через Таганрог или отправляют содержимое по железной дороге, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: через Керченскую паромную переправу перевезли почти 21,5 тыс. пассажиров.

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