В очереди на Керченскую паромную переправу стоят более 800 грузовиков

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани продолжают работать перехватывающие парковки для ожидающих очередь большегрузов.

По данным на 28 октября, в Краснодарском крае своей очереди на паром ожидают более 800 грузовых автомобилей. Это машины, которые прибыли на перехватывающие стоянки и вставшие в электронную очередь до 27 октября.

Кроме того, в очереди стоят фуры, которые везут в Крым приоритетные грузы. Все остальные грузовики отправляют через Таганрог или отправляют содержимое по железной дороге, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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