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В очереди к Крымскому мосту скопилось более 300 машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ocheredi-k-krymskomu-mostu-skopilos-bolee-300-mashin
В очереди к Крымскому мосту скопилось более 300 машин
Фото t.me/glav_most

По данным на 14:00 21 апреля, очередь наблюдается с обеих сторон — в сторону Керчи и в сторону Краснодарского края.

Всего перед досмотровыми пунктами ожидают очереди свыше 300 автомобилей.

«В очереди со стороны Тамани находятся 240 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находятся 70 транспортных средств», — сообщается в официальном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Уточняется, что ожидание в очереди на проезд составляет около часа.

Читайте также: число пунктов досмотра автомобилей увеличат летом на Крымском мосту.

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