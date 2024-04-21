В очереди к Крымскому мосту скопилось более 300 машин
Общество
21.04.2024 14:45
По данным на 14:00 21 апреля, очередь наблюдается с обеих сторон — в сторону Керчи и в сторону Краснодарского края.
Всего перед досмотровыми пунктами ожидают очереди свыше 300 автомобилей.
«В очереди со стороны Тамани находятся 240 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находятся 70 транспортных средств», — сообщается в официальном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
Уточняется, что ожидание в очереди на проезд составляет около часа.
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