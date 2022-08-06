В Общественном штабе назвали сентябрьские выборы на Кубани высококонкурентными

В Общественном штабе назвали сентябрьские выборы на Кубани высококонкурентными

В Краснодаре 6 августа Общественный штаб по выборам в Краснодарском крае провел круглый стол на тему «Итоги выдвижения и предварительные итоги регистрации кандидатов на выборах в Краснодарском крае в 2022 году», во время которого рассказали о ходе избирательной кампании — 2022.

В регионе с 9 по 11 сентября пройдут 102 избирательные кампании различного уровня. Это выборы депутатов ЗСК 7-го созыва, выборы депутатов 4 представительных органов муниципальных образований, выборы глав 66 сельских и городских поселений, дополнительные выборы депутатов 31-го Совета депутатов муниципальных образований. Эксперты Общественного штаба осуществляют контроль за проходящими избирательными процессами, дают им правовую оценку.

Сейчас в стадии завершения этап регистрации кандидатов. Избирательная комиссия Краснодарского края 27 июля завершила регистрацию кандидатов в депутаты краевого Законодательного Собрания по партийным спискам. Зарегистрированы краевые списки кандидатов 5 из 6 избирательных объединений. На 25 мест в краевом парламенте, распределяемых по партийным спискам, претендует 405 кандидатов от 5 партий. Это более 16 кандидатов на мандат.

Регистрация кандидатов депутаты ЗСК по одномандатным округам завершится 6 августа. По 45 округам выдвинулись 232 кандидата: 224 — от 9 региональных отделений политических партий, 8 — в порядке самовыдвижения. Документы на регистрацию представил 221 кандидат. Зарегистрированы 194 кандидата, отказов в регистрации нет. Конкуренция — 5 кандидатов на 1 мандат.

Текущую ситуацию прокомментировали члены краевого Общественного штаба по наблюдению за выборами.

«Цифры подтверждают, что эта избирательная кампания пройдет в условиях большой конкуренции. Это очевидно уже на этапах выдвижения и регистрации. Ожидаем, что далее избирательная кампания перейдет в соперничество лозунгов и программ, направленных на удовлетворение запросов избирателей», — сказала член ОП КК, кандидат юридических наук, доктор политических наук, общественный наблюдатель Татьяна Чапурко.

Также до 11 августа продолжается регистрация кандидатов на муниципальных выборах. Документы подали 710 кандидатов, из них 271 — на выборах глав городских и сельских поселений, 439 — на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Зарегистрировали 592 кандидатов. Отказали 8 по причине несоблюдения требований законодательства и технических ошибок. Конкуренция на выборах глав более 4 человек на место, на выборах депутатов — около 3 человек на место.

ОП подготовит около 6 тыс. наблюдателей во все избиркомы края. Сейчас идет набор общественных наблюдателей. Прием заявлений в Общественной палате Кубани начался 25 июля и завершится 15 августа.

Как отметила председатель Общественной палаты Краснодарского края, руководитель Общественного штаба по выборам на Кубани Любовь Попова, несмотря на то, что процедура регистрации кандидатов на предстоящие в сентябре выборы еще не завершена, уже можно сделать целый ряд важных выводов.

«Первое: нынешняя избирательная кампания проходит в очень непростых условиях — на фоне спецоперации России на Украине. Поэтому все демократические процессы, и в частности, выборы в нашей стране сейчас под особым вниманием недружественных государств… Второе: общий уровень политической конкуренции в предстоящей кампании в Краснодарском крае можно охарактеризовать как очень высокий. Этот показатель по краю сейчас в целом совпадает с показателями политической конкуренции на прошедших в 2021 году выборах депутатов Госдумы», — сказала Любовь Попова.

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