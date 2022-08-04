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Крайизбирком определил порядок партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов ЗСК

Политика
04.08.2022 15:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/krajizbirkom-opredelil-poryadok-partij-v-izbiratelnom-byulletene-na-vyborah-deputatov-zsk
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По итогам жеребьевки первым номером в документе будет стоять партия «Справедливая Россия», под вторым — КПРФ. «Единая Россия» займет третью позицию в списке, ЛДПР — четвертую. Завершит список в бюллетене партия «Новые люди».

«Для партий, наверное, есть какие-то технологии, кто-то считает, что какие-то номера могут принести какие-то успехи. Мы в это не верим и считаем, что работа партий и кандидатов — вот залог их успеха», — сказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

Следующим этапом подготовки к выборам будет изготовление бюллетеней, техническое оснащение участков для голосований и обучение членов участковых избирательных комиссий. Выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края пройдут с 9 по 11 сентября.

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