В ноябре банки отклоняли 8 из 10 заявок на розничные кредиты на Кубани

Доля отказов в выдаче розничных кредитов в Краснодарском крае в прошлом месяце достигла 83,7%.

Согласно исследованию Национального бюро кредитных историй, банки продолжают ужесточать подходы к оценке рисков. Для сравнения, число отказов выросло на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ужесточение коснулось всех сегментов розничного кредитования. Заемщики сталкиваются с повышенными требованиями при оформлении потребительских займов, автокредитования, ипотечных программ, POS-кредитов и кредитных карт.

Общероссийская статистика демонстрирует схожую динамику — доля отклоненных заявок составила 82,6% против 77,5% в ноябре предыдущего года. По сравнению с октябрьскими показателями рост составил 0,4%

Среди регионов с наибольшим количеством отказов лидируют Кемеровская область — 84,4%, Новосибирская и Омская области — по 84,2%.

По словам экспертов, недавнее снижение ключевой ставки Центробанка и стабилизация полной стоимости кредитования пока не оказывают существенного влияния на сложившуюся ситуацию.

При этом среди банков усиливается борьба за клиентов с безупречной кредитной историей. Люди с персональным кредитным рейтингом более 750 баллов значительно реже получаются отказы — менее чем в 6 случаях из 10, пишет «Ъ-Кубань».

