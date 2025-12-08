На Кубани 13% жителей могут позволить себе недорогое новое авто в кредит

Эксперты проанализировали доходы жителей регионов России и выяснили, где доступнее покупка автомобиля в кредит.

При первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке кредита 3 года доля семей в Краснодарском крае, которые могут позволить себе купить и содержать недорогой новый автомобиль стоимостью 1,3 млн рублей в кредит, составляет 13,3%.

Приобрести в кредит новое авто за 2,9 млн рублей могут только 3,4% жителей региона. По совокупности этих показателей край занял 57 место в рейтинге среди субъектов страны.

Первым по доступности покупки автомобиля регионом стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В ЯНАО купить машину за 1,3 млн рублей в кредит могут себе позволить 57,6% семей, за 2,9 млн — 29,1%.

На второй строчке всероссийского рейтинга Чукотский автономный округ. В регионе недорогое новое авто в кредит доступно 49,9% семей, средний по стоимости автомобиль — 25,2%.

Топ-3 российских регионов закрывает Магаданская область, где машину за 1,3 млн могут приобрести 44,8% живущих в регионе семей, за 2,9 млн — 20,5%.

Соседняя от Краснодарского края Ростовская область занимает 59 место. В регионе купить недорогой новый автомобиль могут 13,1% семей, средний по стоимости — 3,3%.

В Адыгее недорогое авто позволить себе могут 10,1%, среднее — 2,4%. По этим показателям республика заняла 72 место общероссийского рейтинга, сообщает РИА «Новости».

