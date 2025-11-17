Кубань вошла в топ-3 регионов РФ по числу зарядных станций для электромобилей

За 2025 количество станций в Краснодарском крае увеличилось более чем в два раза — до 414 штук.

Как сообщили в агентстве «Автостат», число зарядных станций для электромобилей в регионе выросло на 110%. По состоянию на октябрь прошлого года, в регионе насчитывали 197 точек.

Кубань занимает третье место среди регионов России по количеству зарядных станций. На первом и втором находятся Москва и Московская область, где 828 и 761 станция соответственно. В топ-10 входят Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Нижегородская область, Сахалинская область, Красноярский край и Новосибирская область.

По словам исполнительного директора агентства «Автостат» Сергея Удалова, Кубань должна удержать позиции по числу зарядных станций для электромобилей и в 2026 году. Он отметил, что на это повлияет утилизационный сбор.

Много подержанных электромобилей входят в категорию повышенных ставок и их ввоз может снизиться, из-за чего не будет потребности развивать зарядную инфраструктуру в том же темпе, считает эксперт.

«С другой стороны, возможна и новая история с электромобилями, произведенными внутри России, это «Амберавто А5» и «Атом». Если они найдут своего покупателя, этот даст импульс развитию зарядной инфраструктуры», — цитирует Удалова «РБК Краснодар».

