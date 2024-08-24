В новых джинсах и с бритвами в барсетке: магазинного вора задержали в Краснодаре

Сигнал «Тревога» поступил из супермаркета на улице имени 40-летия Победы.

Прибыв на место, сотрудники «Росгвардии» выяснили, что 45-летний житель Краснодара спрятал в барсетку несколько упаковок с бритвенными кассетами и двинулся на выход в обход кассы. Заметивший нарушение сотрудник магазина нажал тревожную кнопку.

В ходе беседы с нарушителем росгвардейцы обратили внимание на этикетку с ценником на его джинсах. Оказалось, что до супермаркета мужчина посетил соседний магазин одежды. Там он в примерочной надел джинсы стоимостью более 3 тыс. рублей и ушел, не расплатившись.

Нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ «Росгвардии» по Краснодарскому краю.

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