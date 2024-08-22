В Геленджике задержали мужчину, укравшего деньги из православного храма
Происшествия
22.08.2024 10:47
Сотрудник Росгвардии в свой выходной задержал разыскиваемого за хищение из храма злоумышленника.
На улице Островского сотрудник вневедомственной охраны заметил мужчину и узнал в нем разыскиваемого за кражу. По данным правоохранителей, мужчина вынес ящик с пожертвованиями из одного из храмов города-курорта, вытащил из него деньги и потратил их на себя.
Правоохранитель сам задержал 33-летнего мужчину. После этого подозреваемого передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.
Читайте также: вскрывшего отверткой ящик с деньгами в храме Краснодара вора-рецидивиста поймали.