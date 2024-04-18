Вскрывшего отверткой ящик с деньгами в храме Краснодара вора-рецидивиста поймали

В отдел полиции Центрального округа УМВД России по Краснодару поступило сообщение о том, что из храма на улице Красной пропали пожертвования.

Полицейские прибыли на место и установили, что злоумышленник вскрыл отверткой ящик для пожертвований и похитил более 10 тысяч рублей. По подозрению в краже задержали 61-летнего жителя Апшеронска, подозреваемого доставили в отдел.

Выяснилось, что мужчину ранее уже привлекали к уголовной ответственности за кражи, разбои и грабежи. В полиции мужчина рассказал, что вышел из колонии несколько месяцев назад, после чего приехал в Краснодар на поиски работы. После неудачных попыток найти работу, мужчина решил украсть деньги из храма, которые потратил на оплату жилья и продукты, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о краже. Рецидивиста поместили под стражу, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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