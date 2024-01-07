В новые квартиры по нацпроекту переселили 86 человек в Северском районе

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в поселке Ильском расселили жителей из 37 аварийных домов.

Всего в новые квартиры переехали 86 человек.

«Еще 1,5 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда расселили в рамках действующей на территории края адресной программы. Для нас крайне важно обеспечивать для жителей перемены к лучшему. Действующая программа дала такую возможность — улучшить уровень жизни и переехать в новые комфортные квартиры», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

С 2019 года по программе новое жилье получили 3,6 тыс. человек. Их расселили из аварийных помещений площадью более 50 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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