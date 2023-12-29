Более 6,5 тыс. детей-сирот получили жилье на Кубани за 5 лет

В 2024 году финансирование на покупку жилья для детей-сирот увеличат до 5 млрд рублей.

В преддверии Нового года ключи от нового жилья вручили в нескольких районах края. В этом году свой дом обрели 1 тыс. 211 человек.

«Ежегодно на Кубани обеспечивают жильем более 1 тыс. детей-сирот. За последние 5 лет квартиры и дома получили более 6,5 тыс. кубанцев этой категории, на это направили почти 14 млрд рублей», — сообщил заместитель министра краевого минтруда и соцразвития Алексей Гедзь.

Финансирование мероприятий по обеспечению жильем ежегодно увеличивают. На эти цели 5 лет назад направляли 1,7 млрд рублей, в 2022 году — уже 4 млрд рублей.

Обеспечение жильем детей-сирот и лиц из их числа — приоритет социальной политики края, работу над этим продолжат и в следующем году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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