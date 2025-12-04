В Новосибирске курьер признался, почему ударил пенсионерку ногой по лицу

Молодой человек, работавший в службе доставки продуктов, напал на пожилую женщину в переходе в Новосибирске поздно вечером 1 декабря.

Курьера задержали и доставили в отдел полиции. Он признал свою вину и назвал правоохранителям причину, по которой ударил 71-летнюю женщину ногой по лицу.

«В ходе допроса в целом подтвердил, что нанес удар. Сделал это из-за того, что его якобы оскорбили», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Сейчас в Новосибирске решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», запись случившегося попала на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой человек заходит в переход следом за пожилой женщиной, которая идет и не обращает на него никакого внимания. Поравнявшись с пенсионеркой, курьер отходит в сторону и бьет женщину по лицу ногой.

От удара женщина упала и ударилась головой, молодой человек пошел дальше. После публикации видеозаписи в сети в отношении курьера возбудили уголовное дело по статье о побоях. Его уволили из службы доставки.

Подозреваемого в нападении на женщину курьера задержали на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный. Он пытался скрыться из города.

