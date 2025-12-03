Курьер ударил пенсионерку ногой по лицу в переходе в Новосибирске

Инцидент произошел 1 декабря около 23:30 по московскому времени в подземном переходе на улице Красный проспект в Новосибирске.

Запись случившегося попала на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой человек заходит в переход следом за пожилой женщиной, которая идет, не обращает на него никакого внимания. Поравнявшись с пенсионеркой, курьер отходит в сторону и с размахом бьет женщину по лицу ногой.

От удара пенсионерка упала и ударилась головой, молодой человек пошел дальше.

Личность нападавшего помогла установить служба доставки, где он работал. Молодого человека уволили, а данные о нем передали в полицию, сообщил ТАСС.

Прокуратура установила, что на 71-летнюю пенсионерку в вестибюле подземного перехода напал 29-летний мужчина. Ранее они не были знакомы.

После публикации видеозаписи в сети в отношении курьера возбудили уголовное дело по статье о побоях, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Подозреваемого в нападении на женщину курьера задержали на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный. Он пытался скрыться из города, молодого человека доставили в отдел полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

