В Новороссийске значительно сократилось число аварий на объектах теплоснабжения

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин 25 марта встретился с руководителями ресурсоснабжающих организаций в ходе рабочей поездки в Новороссийск.

В Новороссийске действуют более 90 котельных. Они обслуживают объекты ЖКХ и соцсферы. Протяженность тепловых сетей — почти 208 км.

«Количество инцидентов на объектах теплоснабжения Новороссийска кратно уменьшилось, так как в рамках подготовки к текущему отопительному сезону компания «АТЭК» увеличила финансирование модернизации наиболее проблемных объектов. Принимают меры по улучшению ситуации на собственных сетях и электроснабжающие организации. Но стремительно разрастающийся город и сельские территории требуют более комплексного, длительного и масштабного обновления», — сказал Прошунин.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что программа комплексного развития территории позволит избежать появления новых районов, не обеспеченных в нужном объеме электроэнергией и теплом.

Также в ходе рабочей поездки Прошунин посетил благоустроенный парк имени Фрунзе. Работы в парке начали в 2021 году и завершили в текущем году.

«Новые архитектурные решения, современный стиль высоко оценили жители: во время визита в парке было большое количество посетителей разного возраста», — отметил Прошунин.

При реконструкции парка основной упор сделали на сохранение максимального озеленения. Также там дополнительно высадили 3 тыс. 742 саженца деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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