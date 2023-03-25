Пострадавшую от шторма набережную отремонтируют в Новороссийске

Набережная сильно пострадала от разгула стихии в феврале. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко 25 марта сообщил, что к восстановлению набережной приступят в ближайшее время.

Кравченко отметил, что набережная — это лицо Новороссийска, и важно оперативно устранить все повреждения.

«Состояние важной части нашего города вызывает бурную реакцию наших новороссийцев и далеко не в позитивном ключе. Соцсети пестрят фотографиями с обрушившейся плиткой и разбитыми ступеньками: стихия не избирательна и готова уничтожить многое, что попадается у нее на пути!», — написал Кравченко в Telegram.

О рассказал, что уже составлена смета по работам и материалам, перераспределены средства городского бюджета. Приступить к работам планируют в ближайшее время.

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