Мэр Новороссийска рассказал, что в городе не будет точечной застройки без школ и детсадов

Об этом глава города Андрей Кравченко сообщил 23 марта по итогам встречи с застройщиками.

Строительная компания планирует возведение многоэтажек в рамках комплексного развития территории Новороссийска.

«Теперь в нашем городе-герое не появятся точечно возведенных высоток, жители которых будут в отдаленные районы водить своих детей в школу или детский сад. Больше не придется ждать очереди на обустройство тротуаров и проезжей части — новые районы будут отвечать самым высоким требованиям», — написал Андрей Кравченко в Telegram.

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