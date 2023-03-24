Мэр Новороссийска рассказал, что в городе не будет точечной застройки без школ и детсадов
Общество
24.03.2023 16:43
Об этом глава города Андрей Кравченко сообщил 23 марта по итогам встречи с застройщиками.
Строительная компания планирует возведение многоэтажек в рамках комплексного развития территории Новороссийска.
«Теперь в нашем городе-герое не появятся точечно возведенных высоток, жители которых будут в отдаленные районы водить своих детей в школу или детский сад. Больше не придется ждать очереди на обустройство тротуаров и проезжей части — новые районы будут отвечать самым высоким требованиям», — написал Андрей Кравченко в Telegram.
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