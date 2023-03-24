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Мэр Новороссийска рассказал, что в городе не будет точечной застройки без школ и детсадов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-novorossijska-rasskazal-chto-v-gorode-ne-budet-tochechnoj-zastrojki-bez-shkol-i-detsadov
Мэр Новороссийска рассказал, что в городе не будет точечной застройки без школ и детсадов
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Об этом глава города Андрей Кравченко сообщил 23 марта по итогам встречи с застройщиками.

Строительная компания планирует возведение многоэтажек в рамках комплексного развития территории Новороссийска.

«Теперь в нашем городе-герое не появятся точечно возведенных высоток, жители которых будут в отдаленные районы водить своих детей в школу или детский сад. Больше не придется ждать очереди на обустройство тротуаров и проезжей части — новые районы будут отвечать самым высоким требованиям», — написал Андрей Кравченко в Telegram.

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