В Новороссийске жители приняли аварийный дом за объект культурного наследия

Сообщения о сносе старинного здания, в котором раньше располагался пивзавод «Бавария», на улице Козлова в Новороссийске появились в соцсетях.

Местные жители были недовольны сносом якобы памятника архитектуры, который, по их словам, можно было отреставрировать.

Как разъяснили в управлении строительства Новороссийска, многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2019 году. При разработке проекта демонтажа специалисты запросили сведения о здании в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

«Согласно полученному ответу, здание, расположенное по адресу ул. Козлова, 13 объектом культурного наследия не является, в зоны охран и защитные зоны объектов культурного наследия не входит», — отметили в новороссийском ведомстве.

В феврале 2025 года право оперативного управления объектом передали МКУ «Управление строительства» для проведения мероприятий по сносу, сообщает МКУ «Управление строительства» в Telegram.

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