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В Новороссийске жители двух микрорайонов остались без воды из-за утечки на водопроводе

Происшествия
20.11.2022 12:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-zhiteli-dvuh-mikrorajonov-ostalis-bez-vody-iz-za-utechki-na-vodoprovode
В Новороссийске жители двух микрорайонов остались без воды из-за утечки на водопроводе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Коммунальная авария произошла 20 ноября на улице Ленина 91/1.

С 11:00 в связи с устранением утечки водоснабжение ограничили в 14 микрорайоне и нижней части 3 микрорайона Новороссийска.

«Подвоз воды населению будет осуществляться по заявкам, в связи с чем ЧС не прогнозируется», сообщает  МУП «Водоканал» город Новороссийск в Telegram.

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