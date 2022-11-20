В Новороссийске жители двух микрорайонов остались без воды из-за утечки на водопроводе
Происшествия
20.11.2022 12:57
Коммунальная авария произошла 20 ноября на улице Ленина 91/1.
С 11:00 в связи с устранением утечки водоснабжение ограничили в 14 микрорайоне и нижней части 3 микрорайона Новороссийска.
«Подвоз воды населению будет осуществляться по заявкам, в связи с чем ЧС не прогнозируется», сообщает МУП «Водоканал» город Новороссийск в Telegram.
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