В Краснодаре жильцы нескольких многоэтажек остались без воды из-за неаккуратной стройки

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Водоснабжение временно отключали 16 и 17 ноября в многоквартирных домах на улице Селезнева.

Жильцы дома на Селезнева, 100 обратились в редакцию интернет-портала «Кубань 24» и рассказали, что второй день подряд остаются без воды без предупреждений из-за проведения строительных работ.

В соцсетях появилась информация, что 16 ноября строительная организация начала рыть котлован для прокладки теплотрассы и повредила трубопровод. В результате несколько многоквартирных домов и детский сад № 181 остались без воды. Ночью аварию устранили. Однако 17 ноября ситуация вновь повторилась.

Оказалось, что строители ведут коммуникации к долгострою на берегу озера Карасун, который начали строить около 10 лет назад.

«На данном участке работают застройщик ООО «Камбер» с «Росводоканал Краснодар». По решению суда приступили к строительству теплотрассы к недострою. Восстановить водоснабжение обещали в течение часа», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

Жильцы дома на улице Селезнева, 100 рассказали, что подачу воды уже возобновили.

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