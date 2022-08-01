В Новороссийске жители 7 микрорайонов остались без воды из-за аварии

Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Воду в городе-герое отключили из-за утечки на трубопроводе на пересечении улиц Волгоградской и Малоземельской.

Из-за аварии воды сейчас нет в микрорайонах 3, 7, 9, 10, 14, 15 и 16. Сколько человек остались без водоснабжения, не уточняется.

На месте аварии работает бригада водоканала. Жителям микрорайонов, попавших в зону отключения, организуют подвоз воды цистернами, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Новороссийска.

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