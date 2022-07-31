В центре Краснодара жители четырех улиц остались без воды

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Утром 31 июля в Центральном округе Краснодара произошло аварийное отключение холодного водоснабжения.

Холодной воды нет на улицах Бургасской, Димитрова, Свободной, во 2-м проезде Айвазовского.

Сейчас специалисты устраняют утечку в трубах подземного водопровода, сообщает ЕДДС Краснодара.

Сколько продлятся аварийно-восстановительные работы, не уточняется.

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