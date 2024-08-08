В Новороссийске житель Турции опоил женщину снотворным и украл их общего сына

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях в отношении четырехлетнего ребенка в Новороссийске.

В Информационный центр СК РФ обратилась жительница Новороссийска. Она сообщила о несогласии с ходом установления обстоятельств похищения ее четырехлетнего сына.

По ее словам, в августе 2022 года отец ребенка, гражданин Турции, при встрече с женщиной подсыпал ей снотворное. После этого он забрал их сына и скрылся. Обращение в полицию результатов не принесло. Мужчина смог вывезти ребенка за пределы России. Женщина также сообщила, что меры по возращению ребенка не предпринимаются.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту расследуется уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает информационный центр СК России.

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