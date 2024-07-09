В Армавире трое мужчин похитили и избили покупателя машины из-за долга

Преступление произошло в ноябре 2023 года на улице Кропоткина в Армавире.

По данным следствия, трое жителей Краснодара решили похитить мужчину, чтобы вернуть долг за покупку автомобиля. Мужчины распределили между собой роли и приехали в Армавир. Около одного из домов они преградили путь автомобилю, заблокировав с двух сторон, и напали на должника, ударив его несколько раз по голове.

Угрожая ножом, нападавшие похитили мужчину и вывезли его на окраину города, где продолжили избивать и вымогать деньги. В результате они забрали у должника личные вещи и документы, после чего скрылись с места происшествия.

Двоих нападавших правоохранители задержали в тот же день на территории Сочи, третьего объявили в федеральный розыск, уголовное дело в его отношении выделили в отдельное производство.

Возбудили уголовное дело. На период следствия похитителей заключили под стражу. Их обвиняют в похищении человека, вымогательстве, разбое и похищении документов. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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