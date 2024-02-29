В Новороссийске женщина снесла ограждение балкона старинного дома

Жительница Новороссийска должна будет в течение полугода привести вид балкона старинного дома в первоначальный вид.

Согласно материалам дела, женщина является собственницей квартиры в многоквартирном доме 1951 года постройки. Дом признан объектом культурного наследия.

В прошлом году хозяйка демонтировала историческое ограждение балкона и застеклила его. Этим она нарушила ч. 3 ст. 44 Конституции РФ — согласно ей каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия и беречь памятники истории и культуры.

«Лицо, которому на праве собственности принадлежит объект культурного наследия, при его содержании и использовании обязано осуществлять расходы на содержание такого объекта и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии; не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, объекта культурного наследия»,— цитирует текст судебного акта «Ъ-Кубань».

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