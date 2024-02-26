Для дома Трахова в Краснодаре утвердили границы объекта культурного наследия

Дом на улице Мира, 61 в краевом центре сделали исторически ценным по результатам комплексных исследований.

Ради сохранения оригинальных черт этого памятника архитектуры предметом охраны определили его объемно-пространственную композицию, архитектурно-художественный облик фасадов и интерьеров. Также особое внимание уделили лепному орнаменту, росписи потолков, декору стен, уникальным полам из метлахской плитки и паркету из ценных пород дерева, мраморным подоконникам, деревянным ставням, каминам и печам.

«Утверждение предмета охраны — подлинных характеристик и элементов, подлежащих обязательному сохранению, обеспечит неизменность исторического облика старинного здания. Значит еще не одно поколение краснодарцев и гостей города будут любоваться этим ярким памятником архитектуры», — подчеркнул замглавы Кубани Роман Лузинов.

Здание было построено в 1895 году для известного предпринимателя и благотворителя Адыгеи и Кубани Лю Нахлуховича Трахова. Это пример эклектической архитектуры с элементами позднего классицизма.

Для объекта культурного наследия утвердили границы его территории и зоны охраны. Также с собственниками памятника архитектуры ведется работа по вопросам его ремонта и реставрации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: для здания ж/д вокзала Краснодара утвердили границы объекта культурного наследия.