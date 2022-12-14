В Новороссийске завершили обновление парка им. Фрунзе

Общественную территорию привели в порядок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В парке им. Фрунзе завершили второй этап строительных работ.

«Первый этап обновления зоны отдыха выполнили в прошлом году. В этом году благоустроили территорию в 20 тыс. кв. метров», — сообщил замглавы министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Дунаев.

В новороссийском парке во время реконструкции высадили более 3 тыс. зеленых насаждений и уложили более 7 тыс. кв. метров газона. Сделали тротуарные дорожки с плиточным и деревянным покрытием. Установили спортплощадку, детскую площадку, перголы и скамейки.

Всего на Кубани в этом году приведут в порядок 221 общественную территорию. Практически на всех объектах работы уже завершили, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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