В Новороссийске завершили обновление парка им. Фрунзе
Общественную территорию привели в порядок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В парке им. Фрунзе завершили второй этап строительных работ.
«Первый этап обновления зоны отдыха выполнили в прошлом году. В этом году благоустроили территорию в 20 тыс. кв. метров», — сообщил замглавы министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Дунаев.
В новороссийском парке во время реконструкции высадили более 3 тыс. зеленых насаждений и уложили более 7 тыс. кв. метров газона. Сделали тротуарные дорожки с плиточным и деревянным покрытием. Установили спортплощадку, детскую площадку, перголы и скамейки.
Всего на Кубани в этом году приведут в порядок 221 общественную территорию. Практически на всех объектах работы уже завершили, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в 2023 году в Краснодарском крае по нацпроекту благоустроят 140 общественных территорий.
- Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
- Африканского льва конфисковали у «Планеты Океан» в Анапе
- Федеральную трассу М-4 «Дон» в 2024 году продлят до Крыма
- Первый снег выпал сразу в нескольких районах Краснодарского края
- Пожилой мужчина умер на улице по пути в больницу в Анапе
- В Краснодаре может появиться улица имени Владимира Жириновского