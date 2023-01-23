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В Новороссийске завершается реконструкция парка Фрунзе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-zavershaetsya-rekonstruktsiya-parka-frunze
В Новороссийске завершается реконструкция парка Фрунзе
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Оценить полную реконструкцию парка горожане смогут в ближайшее время. Об этом 23 января сообщил глава города Андрей Кравченко.

В парке уже установили спортплощадку с тренажерами, амфитеатр, малые архитектурные формы и теневые навесы, выполнили озеленение. Кроме того, обустроили автоматическую систему полива и инженерные сети.

«Благодаря сотрудничеству с экологами и общественниками в первоначальный проект внесены изменения и удалось сохранить более 90 деревьев. Появились навесные мосты и уменьшилось количество тротуарной плитки. «Оживлен» пруд, в который запустили карпов. По моему поручению в парк добавлено 24 шезлонга, установлены навигационные и информационные указатели, карта», — написал Кравченко в Telegram.

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