В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
Учителя географии обвиняют в развращении несовершеннолетнего. В произошедшем разбираются правоохранители.
По данным Telegram-канала Kub Mash, мужчина в течение полугода проводил откровенные фотосессии со своим учеником за вознаграждения. Недавно школьник потребовал увеличить оплату за съемки, но учитель отказался. Из-за этого они поссорились.
Ученик начал прогуливать уроки географии, его вызвали на педсовет. Сотрудница полиции проверила его телефон и обнаружила переписку с учителем. При обыске у мужчины нашли интимные фото и видео с несовершеннолетним.
«Территориальным следственным отделом СКР по краю в отношении 49-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело, по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Денис Сидоров.
По уголовному делу проводят следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.
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