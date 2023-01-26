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В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-zaveli-delo-na-pedagoga-provodivshego-otkrovennye-fotosessii-s-uchenikom
В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
Фото Shutterbug75, pixabay.com

Учителя географии обвиняют в развращении несовершеннолетнего. В произошедшем разбираются правоохранители.

По данным Telegram-канала Kub Mash, мужчина в течение полугода проводил откровенные фотосессии со своим учеником за вознаграждения. Недавно школьник потребовал увеличить оплату за съемки, но учитель отказался. Из-за этого они поссорились.

Ученик начал прогуливать уроки географии, его вызвали на педсовет. Сотрудница полиции проверила его телефон и обнаружила переписку с учителем. При обыске у мужчины нашли интимные фото и видео с несовершеннолетним.

«Территориальным следственным отделом СКР по краю в отношении 49-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело, по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Денис Сидоров.

По уголовному делу проводят следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.

Читайте также: на Кубани к 17 годам колонии приговорили 47-летнего мужчину за развращение девочки и мальчика. Приговор по делу о совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних вынес суд в Новороссийске.

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