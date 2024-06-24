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В Новороссийске заметили скульптуру «Писающий мальчик» на Суджукской косе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-zametili-skulpturu-pisayushhij-malchik-na-sudzhukskoj-kose
В Новороссийске заметили скульптуру «Писающий мальчик» на Суджукской косе
Скриншот видео Валерия Андреева

Ее установил местный умелец Валерий Андреев. Видео с новой скульптурой, изображающей хрестоматийного писающего мальчика, появилось на странице мужчины в соцсетях.

Автор не прокомментировал свою задумку. Есть мнение, что этой работой он осудил некультурный поступок людей, удовлетворяющих свои физиологические потребности прямо в Суджукскую лагуну.

В интернете горожане неоднозначно высказались по поводу этой работы. При этом многим она не понравилась, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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