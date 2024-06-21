Бутылки и фантики: глава Новороссийска раскритиковал состояние парка Фрунзе

Мэр города-героя Андрей Кравченко 21 июня проинспектировал с коллегами состояние парка имени М. В. Фрунзе.

Этот парк — любимое место отдыха детей, молодежи, жителей и гостей Новороссийска, отметил градоначальник.

«Крайне возмущен его внешним видом и санитарным состоянием. Дал ряд поручений, сегодня все должно быть устранено! Держу на контроле. Бутылки, фантики и другой мусор — печальный показатель халатного отношения людей к благоустройству парковой зоны», — написал Андрей Кравченко в Telegram.

Также глава города раскритиковал состояние дорожного полотна возле детской площадки. Провалы на дороге могут травмировать пешеходов, в том числе детей.

«Безопасность и комфорт наших маленьких новороссийцев — приоритетная задача! Поручил оперативно заменить поврежденное покрытие», — отметил мэр.

Кроме того, в ближайшее время в парке проведут обрезку сухих ветвей деревьев. Осенью здесь высадят около 100 новых деревьев и кустарников.

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