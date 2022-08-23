Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Новороссийске закладчик получил 14 лет строгого режима за попытку сбыть 1 кг «синтетики»

Происшествия
23.08.2022 10:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-zakladchik-poluchil-14-let-strogogo-rezhima-za-popytku-sbyt-1-kg-sintetiki
В Новороссийске закладчик получил 14 лет строгого режима за попытку сбыть 1 кг «синтетики»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Место «закладки» в лесу с синтетическим наркотиком весом около 1 кг  установили в селе Владимировка под Новороссийском сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими.

Правоохранители провели оперативный эксперимент. Они заменили наркотики на муляж, с которым затем задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Алтайского края. Сообщается, что муляж в момент задержания был в рюкзаке мужчины.

Возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Приморский районный суд Новороссийска признал мужчину мужчину виновным и дал 14 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Сочи на вокзале задержали наркосбытчика с пакетом метадона в трусах.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
В Сочи из-за прорыва трубы на водоводе жители двух районов могут остаться без воды
В Сочи из-за прорыва трубы на водоводе жители двух районов могут остаться без воды
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Журналисты нашли пророческий пост Дугина за год до гибели дочери
Журналисты нашли пророческий пост Дугина за год до гибели дочери
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
  2. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  3. В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Мостовском районе неизвестные отравили бродячих собак
  6. КТК приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов из-за повреждений
Прямой эфир
Мы в соцсетях