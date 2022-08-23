В Новороссийске закладчик получил 14 лет строгого режима за попытку сбыть 1 кг «синтетики»
Происшествия
23.08.2022 10:27
Место «закладки» в лесу с синтетическим наркотиком весом около 1 кг установили в селе Владимировка под Новороссийском сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими.
Правоохранители провели оперативный эксперимент. Они заменили наркотики на муляж, с которым затем задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Алтайского края. Сообщается, что муляж в момент задержания был в рюкзаке мужчины.
Возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Приморский районный суд Новороссийска признал мужчину мужчину виновным и дал 14 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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