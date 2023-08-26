Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Новороссийске загорелся мусор на площади 80 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-zagorelsya-musor-na-ploshhadi-80-kv-metrov
В Новороссийске загорелся мусор на площади 80 кв. метров
Фото t.me/nvrsk_new

Сообщение о возгорании на улице Григорьева поступило в экстренные службы 26 августа в 15:11.

Прибыв на место в 15:19, пожарные установили, что горит мусор, огонь охватил 80 кв. м. Пожар полностью ликвидировали в 16:10.

К тушению возгорания привлекались три человека и одна единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: сухая трава на площади 600 кв. метров загорелась в Горячем Ключе.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 26 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 26 августа
2024: десять примет и суеверий на високосный год
2024: десять примет и суеверий на високосный год
Урбеч: чем полезен и кому нельзя
Урбеч: чем полезен и кому нельзя
Успение Пресвятой Богородицы: когда отмечают, смысл и традиции праздника
Успение Пресвятой Богородицы: когда отмечают, смысл и традиции праздника
Топ-10 самых смешных названий растений
Топ-10 самых смешных названий растений
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях