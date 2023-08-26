В Новороссийске загорелся мусор на площади 80 кв. метров

Сообщение о возгорании на улице Григорьева поступило в экстренные службы 26 августа в 15:11.

Прибыв на место в 15:19, пожарные установили, что горит мусор, огонь охватил 80 кв. м. Пожар полностью ликвидировали в 16:10.

К тушению возгорания привлекались три человека и одна единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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