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Сухая трава на площади 600 кв. метров загорелась в Горячем Ключе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/suhaya-trava-na-ploshhadi-600-kv-metrov-zagorelas-v-goryachem-klyuche
Сухая трава на площади 600 кв. метров загорелась в Горячем Ключе
Фото t.me/gk_news1

Сообщение о пожаре в микрорайоне Заречье поступило диспетчеру Горячеключевского пожарно-спасательного гарнизона 25 августа в 12:44.

Спасатели прибыли на место и установили, что загорелась сухая трава на площади 600 кв. м, огонь прошел 0,3 га.

На месте работают 15 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сухая трава загорелась на окраине станицы Новоалексеевской в Курганинском районе.

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