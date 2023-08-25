Сухая трава на площади 600 кв. метров загорелась в Горячем Ключе

Сообщение о пожаре в микрорайоне Заречье поступило диспетчеру Горячеключевского пожарно-спасательного гарнизона 25 августа в 12:44.

Спасатели прибыли на место и установили, что загорелась сухая трава на площади 600 кв. м, огонь прошел 0,3 га.

На месте работают 15 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сухая трава загорелась на окраине станицы Новоалексеевской в Курганинском районе.